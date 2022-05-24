КГБ внес в «список террористов» Марию Колесникову и Максима Знака

КГБ внес в «список террористов» членов президиума Координационного совета Марию Колесникову и Максима Знака. Обновленный список появился на сайте ведомства.

6 сентября 2021 года суд признал Колесникову и Знака виновными в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК) и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (статья 357 УК) и приговорил их к 11 и 10 годам колонии соответственно.

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О суде известно мало, так как процесс проходил в закрытом режиме. По словам адвоката Колесниковой Владимира Пыльченко, это решение было обосновано тем, что в материалах дела есть «сведения об организации, тактике и методах оперативно-розыскной деятельности», а они относятся к охраняемой законом тайне.

Весь Координационный совет следствие сочло «экстремистским формированием», настоящей целью создания которого была «координация протестной активности» и действий, направленных на захват власти и разжигание вражды в обществе.

«Список экстремистов» пополнился 15 фамилиями, среди которых доверенное лицо Светланы Тихановской Антонина Коновалова и активист партии «Народная грамада» Сергей Спариш.