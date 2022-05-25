Суд приговорил к 4 годам колонии борисовчанина, который угрожал взорвать жену гранатой

Суд Борисовского района назначил 4 года колонии усиленного режима местному жителю, который в ссоре с женой угрожал ей гранатой. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Мужчину признали виновным в незаконном хранении боеприпасов (часть 2 статьи 295) и угрозе убийством (статья 186 УК).

Поводом для уголовного дела стали действия обвиняемого в октябре 2021 года. По версии обвинения, поссорившись с женой, мужчина стал угрожать ей убийством, в том числе угрожал взорвать ее ручной гранатой. Ранее МВД писало, что борисовчанин угрожал жене гранатой из ревности, но не уточняло, в чем конкретно заключался конфликт. Во время ссоры в доме находились несовершеннолетние дети.

«Фигурант сел за кухонный стол напротив супруги и положил на стол предохранительное кольцо, сказав: "Вот кольцо, а вот граната" и зажав РГД в руке. Испуганная женщина позвонила своему знакомому, тот сообщил о случившемся в милицию», — писала пресс-служба МВД.

Кроме того, в неустановленное следствием время мужчина незаконно приобрел 99 патронов и 2 гранаты РГД-5. После покупки он хранил их в своем гараже.