В Украине конфисковали технику трех беларуских стройтрестов на сумму в 7 млн долларов

Прокуратура Киева передала Национальному агентству Украины по вопросам выявления розыска и управления активами 60 единиц строительной техники, которая принадлежала беларуским компаниями, сообщает «Радыё Свабода».

По информации издания, речь идет о гомельском дорожно-строительном тресте №2, брестском тресте №4 и минском строительно-монтажном тресте №8. Среди конфискованной техники экскаваторы, катки, погрузчики, бульдозеры, тракторы. Их цена превышает 200 миллионов гривен.

Технику изъяли в рамках расследования уголовного дела о хищении госсредств, выделенных на строительство и ремонт дорог (часть 5 статьи 191 УК Украины), и возможном финансировании действий по захвату государственной власти (часть 2 статьи 110-2 УК Украины).