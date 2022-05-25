Выступавшие за Беларусь борцы вольного стиля Рашитханов и Лачинов дисквалифицированы за допинг

Борцов вольного стиля Сурхо Рашитханова и Асадулла Лачинова, которые выступали в сборной Беларуси, дисквалифицировали за допинг. Об этом сообщает «Прессбол» со ссылкой на список дисквалифицированных спортсменов на сайте Национального антидопингового агентства.

Уроженец Махачкалы Лачинов выступал за Беларусь на Олимпиаде-2016 в Рио. Спортсмен дисквалифицирован на 4 года с 6 октября 2021 года сроком на четыре года. В пробе спортсмена обнаружили эритропоэтин.

Рашитханов родился в Дагестане. Дважды был чемпионом Беларуси в 2016 и 2017 годах. Спортсмена дисквалифицировали на 8 лет с 17 сентября 2021 года. В списке нарушения указана «попытка фальсификации допинг-пробы во время проведения процедуры отбора проб» и «дегидрохлорметил-тестостерон».

Всего в списке НАДА указаны 46 дисквалифицированных спортсменов.