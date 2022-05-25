В Швейцарии будут судить экс‑бойца СОБР Гаравского; в 2019 году он признался в похищении и убийстве беларуских оппозиционеров

В Швейцарии через несколько месяцев начнется суд над бывшим бойцом СОБР Юрием Гаравским, сообщает Deutsche Welle.

В 2019 году Гаравский рассказал изданию, что он причастен к убийству экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, бизнесмена Анатолия Красовского и бывшего главы ЦИК Виктора Гончара. Политики пропали в 1999 году.

По информации Deutsche Welle, 16 июля прошлого года Гаравского вызвали на первый допрос. В сентябре был еще один. После этого прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело. Потерпевшими проходит дочь исчезнувшего экс-министра Елена Захаренко и дочь бизнесмена Валерия Красовская.

Прокуратура предъявила Гаравскому обвинение в неоднократном похищении людей и запросила бывшему собровцу год лишения свободы и два года условно. Процесс пройдет в одном из кантонов Швейцарии.

С октября 2018 года Гаравский живет в Швейцарии. Там он получил убежище.