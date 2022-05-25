Жители деревни на Могилевщине пожаловались на отсутствие дороги к местному кладбищу; по их словам, умерших приходится нести на руках

Жители деревни Шелохановка в Могилевской области жалуются на отсутствие дороги к местному кладбищу и рассказывают, что умерших приходится нести на руках. Об этом сообщает издание horki.info.

По словам местных жителей, расстояние от деревни до кладбища — примерно километр. Раньше там была «полевая, хорошо укутанная грунтовая дорога», пишет horki.info, но потом «дорогу стали перепахивать».

«С тех пор кладбище стало для нас практически недоступно. Ни проехать, ни пройти туда не получается, можно ноги переломать. Вот пример: в ноябре прошлого года у меня умерла мама, мы едва смогли доставить гроб к могиле. А вот помянуть на кладбище через девять дней мы ее уже не смогли — земля намокла, и мы туда не смогли пробраться», — цитирует издание жительницу Шелохановки Ирину.

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По словам женщины, когда умерла ее тетя, из-за состояния дороги и невозможности проехать по ней коммунальщики несли гроб на руках. По словам местных жителей, труба, которая раньше отводила ручей за деревней, «перестала справляться с этой функцией», и теперь в низине стоит вода — на кладбище можно попытаться проехать только на внедорожнике.

Председатель Паршинского сельского совета в разговоре с журналистами издания пообещал, что «в этом году привычная полевая дорога от деревни до кладбища будет накатана и сохранена». Трубу, по словам чиновника, уже почистили, и она должна работать как прежде. Ситуацию с ее засором он объяснил тем, что в ручье живут бобры и время от времени загрязняют водоотвод.