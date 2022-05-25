КГБ внес в «список террористов» осужденного на 11 лет Руслана Слуцкого

КГБ внес в «список террористов» осужденного на 11 лет 38-летнего ремесленника Руслана Слуцкого. Обновленный список появился на сайте ведомства.

20 января суд признал Слуцкого виновным в теракте (часть 1 статьи 289 УК) из-за «ежей», разбросанных по пути движения провластного автопробега «За единую Беларусь», а также в покушении на повреждение железнодорожных путей (часть 1 статьи 14 и часть 1 статьи 309 УК).

Ранее КГБ внес в список террористов» членов президиума Координационного совета Марию Колесникову и Максима Знака.