Власти запретили беларуским банкам совершать платежи резидентам Украины

Власти Беларуси поручили банкам не осуществлять «никаких платежей в сторону украинских резидентов в Беларуси», передает Sputnik слова первого вице-премьера Николая Снопкова с совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики.

Снопков рассказал об этом, отвечая на вопрос депутата Олега Гайдукевича о возможном аресте беларуского имущества в Украине, в частности двух судов с калием.

«Единственный момент, который мы засимметричили сейчас, зазеркалили, — решение Национального банка Украины о приостановлении платежей в адрес резидентов Республики Беларусь. (…) и дали нашим банкам поручение, чтобы они не осуществляли никаких платежей в сторону украинских резидентов в Беларуси, поэтому степ бай степ», — цитирует Снопкова Sputnik.