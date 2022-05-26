Прокуратура Бобруйска проверила арендное жилье от горисполкома и ЖКХ: в зданиях нет отопления и воды, помещения полуразрушены

Прокуратура Бобруйска проверила арендное жилье, предоставляемое госжилфондом Бобруйского горисполкома и организациями ЖКХ города, в результате чего местного чиновника уволили, а десять сотрудников ЖКХ привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщается на сайте ведомства.

Как утверждает прокуратура, 92% пустующего арендного жилья, или 97 квартир, оказались непригодными для проживания. В квартирах нет центрального отопления и водоснабжения, в некоторых помещениях частично разрушены стены и крыша. Также в некоторых квартирах полгода не проводили уборку.

«В 30 свободных благоустроенных арендных квартирах, или в половине случаев, требовались отделочные работы полов, потолков и стен, замена дверей, окон, сантехнического и газового оборудования», — передает ведомство.

Также прокуратура сообщает, что по Жилищному кодексу наниматели должны были за свои деньги устранять повреждения в квартирах, но не делали этого. А организации ЖКХ не документировали ущерб и не пытались взыскать средства с жильцов.

Кроме того, выяснилось, что наниматели массово не платили за аренду и «коммуналку» — в некоторых квартирах не платили несколько лет, из-за чего там отключили электричество и воду. Например, в четырехкомнатной квартире площадью 66 квадратных метров задолженность по арендной плате и ЖКУ накапливалась с 2018 года и составила три тысячи рублей, а с учетом пени — 11 тысяч рублей. Тем не менее, «недобросовестный неработающий наниматель» продолжал там жить.

«По ряду квартир, по которым имелись существенные суммы задолженностей, наниматели умерли либо сменили место жительства, при этом соответствующие договоры найма с проживающими в арендных жилых помещениях гражданами не были заключены», — рассказывает прокуратура.

В результате к дисциплинарной ответственности привлекли десять должностных лиц организаций ЖКХ, а чиновник Бобруйского горисполкома, отвечавший за работу с арендным жильем, уволен с занимаемой должности.