Прокуратура Бобруйска проверила арендное жилье от горисполкома и ЖКХ: в зданиях нет отопления и воды, помещения полуразрушены
Прокуратура Бобруйска проверила арендное жилье от горисполкома и ЖКХ: в зданиях нет отопления и воды, помещения полуразрушены
26 мая 2022, 10:22
 
 
 
 
 

Прокуратура Бобруйска проверила арендное жилье, предоставляемое госжилфондом Бобруйского горисполкома и организациями ЖКХ города, в результате чего местного чиновника уволили, а десять сотрудников ЖКХ привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщается на сайте ведомства.

Как утверждает прокуратура, 92% пустующего арендного жилья, или 97 квартир, оказались непригодными для проживания. В квартирах нет центрального отопления и водоснабжения, в некоторых помещениях частично разрушены стены и крыша. Также в некоторых квартирах полгода не проводили уборку.

Фото: прокуратура

«В 30 свободных благоустроенных арендных квартирах, или в половине случаев, требовались отделочные работы полов, потолков и стен, замена дверей, окон, сантехнического и газового оборудования», — передает ведомство.

Также прокуратура сообщает, что по Жилищному кодексу наниматели должны были за свои деньги устранять повреждения в квартирах, но не делали этого. А организации ЖКХ не документировали ущерб и не пытались взыскать средства с жильцов.

Фото: прокуратура

Кроме того, выяснилось, что наниматели массово не платили за аренду и «коммуналку» — в некоторых квартирах не платили несколько лет, из-за чего там отключили электричество и воду. Например, в четырехкомнатной квартире площадью 66 квадратных метров задолженность по арендной плате и ЖКУ накапливалась с 2018 года и составила три тысячи рублей, а с учетом пени — 11 тысяч рублей. Тем не менее, «недобросовестный неработающий наниматель» продолжал там жить.

Фото: прокуратура

«По ряду квартир, по которым имелись существенные суммы задолженностей, наниматели умерли либо сменили место жительства, при этом соответствующие договоры найма с проживающими в арендных жилых помещениях гражданами не были заключены», — рассказывает прокуратура.

В результате к дисциплинарной ответственности привлекли десять должностных лиц организаций ЖКХ, а чиновник Бобруйского горисполкома, отвечавший за работу с арендным жильем, уволен с занимаемой должности.

Фото: прокуратура

     
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