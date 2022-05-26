Польский журналист опубликовал видео избиения мигрантов на беларуско‑польской границе

Польский журналист Петр Чабан опубликовал видео, снятое на границе Беларуси и Польши, где неизвестные в военной форме избивают мигрантов, запутавшихся в колючей проволоке.

Сам Чабан утверждает, что видео сняли несколько дней назад: сначала мигрантов вытолкнули из Польши местные пограничники, а затем их начали избивать беларуские силовики.

На записи видно, что в ограждении застряло несколько человек, другие лежат на земле поблизости. Люди в военной форме избивают их дубинками и оттаскивают от колючей проволоки. Через две минуты они отошли в сторону. Ни с польскими пограничниками, ни с мигрантами они в течение видео не говорят.

После публикации видео Госпогранкомитет написал о том, что несколько дней назад польские силовики попытались «организовать незаконный переход в Беларусь группы иностранцев». Ведомство напрямую не уточнило, идет ли речь об инциденте на видео.

ГПК утверждает, что в ходе задержания иностранцев силовики применили физическую силу, потому что те сопротивлялись и использовали камни, палки и перцовый баллончик. В итоге их задержали, и позднее иностранцы «рассказали, что польские силовики доставили их к границе, дали палки и баллончики с перцовым газом, а также проинструктировали о способах их применения» против беларуских пограничников. се задержанные доставлены в подразделение пограничной службы для разбирательства.

Также ГПК опубликовал видео с группой иностранцев, которые отвечают на испанском «Да» на вопросы о том, что польские полицейские передали им газовые баллончики и говорили, как и против кого их использовать.