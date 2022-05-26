В Минске задержали коммерческого директора сети кинотеатров Silver Screen Александра Демидовича

25 мая в Минске на рабочем месте задержали коммерческого директора сети кинотеатров Silver Screen Александра Демидовича, сообщает «Зеркало» со ссылкой на три не связанных между собой источника.

По информации «Зеркала», Демидович находится в ИВС на Окрестина. По словам очевидцев, в офис пришли трое силовиков в штатском, которые начали спрашивать сотрудников «о безопасности, мероприятиях и прочем, намекая на встречу с кем-то главным». В результате их отвели к Александру Демидовичу, и они сказали ему собирать вещи, потому что едут на обыск. «Забрали ключи от дома, телефон. Сказали, что его не будет 10 суток. Что за статья, по которой они его задерживали, неизвестно», — рассказали журналистам очевидцы.

«Зеркало» утверждает, что Александру Демидовичу вменяют статью о неповиновении милиционеру (статья 23.4 КоАП).

Ранее Демидович работал на разных должностях в TUT.by. До разгрома издания в мае 2021 года был главой одного из подразделений коммерческой службы. Связано ли задержание Александра Демидовича с работой в TUT.by, неизвестно.

В марте 2021 года из СИЗО вышли бывшие заместитель главного бухгалтера «ТУТ БАЙ МЕДИА» Мария Новик, заместитель генерального директора по общим вопросам Ирина Рыбалко, главный бухгалтер Анжела Ассад, а также главный редактор политико-экономического блока новостей Ольга Лойко, заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко, менеджер Publisher Box Андрей Авдеев. В мае вышла и бывший главный инженер TUT.by Алла Лапатко.

Все они находятся под подпиской о неразглашении, предъявленные им обвинения не сняты.

В заключении остаются бывший генеральный директор TUT.by Людмила Чекина, экс-главный редактор Марина Золотова, журналистка Елена Толкачева.

13 августа 2021 года суд признал информационную продукцию TUT.by, а также проект бывшей команды издания Zerkalo и его соцсети экстремистскими ресурсами. В мае в офисах «ТУТ БАЙ МЕДИА» и связанных с медиахолдингом hoster.by и av.by, а также у журналистов и главного редактора издания прошли обыски. КГК возбудил уголовное дело по статье о неуплате налогов, сайт и счета TUT.by заблокировали.

В конце июля Александр Лукашенко сказал, что руководителям TUT.by вменяют ущерб в 2,5 миллиона рублей. По его словам, они «сами активно участвовали в незаконных митингах и маршах», а также «производили протестную символику, платили за выходы людей на улицы, призывали к противоправным действиям».

7 октября стало известно, что СК возбудил новое уголовное дело против сотрудников «ТУТ БАЙ МЕДИА» и «иных лиц» — о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).