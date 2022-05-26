В Украине конфисковали беларуские минеральные удобрения на сумму 20 миллионов долларов

Госбюро расследований Украины сообщает о конфискации 188 вагонов с минеральными удобрениями на сумму 20 миллионов долларов. В ведомстве утверждают, что товар принадлежит беларуской холдинговой компании.

Вагоны обнаружили на территории морского порта в Николаевской области. 65 из 77 тысяч тонн удобрений успели загрузить на украинские суда, чтобы отправить за границу. Николаевская областная прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудников Николаевской таможни, «которые способствовали перемещению санкционных товаров через таможенный контроль».