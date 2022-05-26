Cуд в Кишиневе назначил экс‑президенту Молдовы 30 суток домашнего ареста

Суд в Кишиневе отправил бывшего президента Молдовы Игоря Додона под домашний арест на 30 суток, сообщает РИА Новости.

«Додон заявил, что дело против него — политический заказ президента Молдавии, а расследующие его прокуроры управляются американским посольством», — пишет РИА Новости.

24 мая в доме и другой недвижимости, связанной с экс-президентом Молдовы, прошли обыски по делу о госизмене пассивной коррупции, получении финансирования политической партией от преступной организации и незаконном обогащении. Позже его задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и государственной измене, сообщали РИА Новости со ссылкой на прокурора.