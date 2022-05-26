Милиция привлекла к ответственности родителей 12‑летней девочки, которая избивала собаку на детской площадке

Милиция привлекла к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию родителей 12-летней девочки, которая избивала собаку на детской площадке, сообщает пресс-служба ведомства.

Как передают силовики, собака принадлежит бабушке девочки. А к ответственности привлекли родителей, так как девочка не достигла возраста привлечения к административной ответственности. Какое именно наказание понесли родители, не уточняется.

«Собаку осмотрели ветеринары, с ней все в порядке. Питомец находится с владелицей», — написала пресс-служба милиции.

Когда ГУВД Мингорисполкома сообщило о начале проверки, там также уточняли, что девочка имеет вторую группу инвалидности.

8 мая видео с избиением собаки появилось в инстаграме волонтеров-зоозащитников. Инцидент, как утверждается, произошел в Минске во дворе улицы Алтайской между домами 64/4 и 64/5. На записи девочка в розовой куртке избивает собаку, похожую на таксу, на каруселях.