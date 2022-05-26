Активистку движения «Матери‑328» Лиану Шубу арестовали на 15 суток

В Жлобине задержали активистку движения «Матери-328» Лиану Шубу. Ее арестовали на 15 суток, сообщает телеграм-канал «Свободный Жлобин».

Детали задержания и статью, по которой осудили активистку, телеграм-канал не сообщает.

Лиану Шубу задержали в день проведения референдума об изменениях в Конституцию и арестовали на 15 суток.

«Матери-328» — это движение матерей, чьи дети были осуждены по статье о незаконном обороте наркотиков (статья 328 УК).

15 мая суд приговорил активистку движения «Матери-328» Марину Киселевич к 4 годам химии по статьям об оскорблении (368 УК) и клевете на Александра Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК).

Обновлено 17:15. Позже телеграм-канал «Свободный Жлобин» добавил, что Шубу арестовали на 15 суток.