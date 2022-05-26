Журналиста Алеся Любенчука задержали по уголовному делу, о подробностях которого не сообщается

Журналиста Алеся Любенчука задержали по уголовному делу и поместили в ИВС в Минске, передает телеграм-канал БАЖ. Подробности уголовного дела БАЖ не сообщает.

Днем правозащитный центр «Вясна» писал, что силовики задержали Любенчука в деревне Кривичи Ивьевского района и, вероятно, провели в его доме обыск.

Любенчук сотрудничал с телеканалом «Белсат». Сам телеканал пишет, что в последнее время журналист занимался туризмом и восстановлением историко-культурного наследия своего района.

В сентябре Любенчука арестовали на 12 суток и оштрафовали на 30 базовых величин за неповиновение требованию должностного лица (статья 23.4 КоАП) и нарушение законодательства о СМИ (статья 22.9 КоАП). В октябре того же года журналиста арестовали на 15 суток за неповиновение сотруднику милиции (статья 23.4 КоАП).