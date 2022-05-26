Суд приговорил жителя Барановичей к 2 годам колонии за антивоенный комментарий под фото Лукашенко

Суд Барановичей и Барановичского района приговорил местного жителя Игоря Федорова, обвиняемого в оскорблении президента (часть 1 статьи 368 УК), к двум годам колонии. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Виктория Пакунова признала Федорова виновным в оскорблении президента (часть 1 статьи 368 УК) и назначила жителю Барановичей наказание в виде двух лет колонии общего режима — столько запросила прокурор Светлана Пасемко.

Согласно обвинению, 24 февраля Федоров оставил негативный комментарий под фото Александра Лукашенко в Instagram. Правозащитники передают содержание комментария так: «"нецензурная брань" загнан в угол "нецензурная брань" <﻿нрзб﻿> в захватническую войну против братского народа, чтобы получить одобрение очередной <﻿нрзб﻿> и стремясь остаться у власти». Обвинение посчитало, что Федоров хотел «нанести вред авторитету власти».

Житель Барановичей в суде рассказал, что 24 февраля был в Польше, где жил в одной комнате с украинцами. Соседи разбудили обвиняемого и рассказали, что Россия на напала на Украину, позже Федоров «на эмоциях написал оскорбление под фото» и опубликовал это в сторис.

Местный житель решил вернуться в Беларусь, и 27 февраля рассказал об этом в Instagram.

«Я возвращаюсь, чтобы сказать нет войне и беззаконию, находясь в своей родной стране. Ребята, сколько мы будем терпеть это? Чего мы ждём? Что всё со временем наладится само собой? <﻿…﻿> Сейчас мне так стыдно, стыдно что мы лишь взглядами и молчанием провожаем танки, которые едут убивать украинцев, самолёты, взлетающие с наших аэродромов и ракеты, которые летят бомбить украинские города. <﻿…﻿> Лично я лучше буду сидеть в тюрьме, с чистой совестью, чем запуганным, подавленным, с заткнутым страхом ртом, в тёплой уютной квартирке где-нибудь на Южном в Барановичах или на окраине Кракова наблюдать за всем этим ******** [кошмаром] и ничего не делать», — написал он.

Федоров рассказал, что в этот же день пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать на референдуме, и его задержали сотрудники милиции.