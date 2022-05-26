Родители оперной певицы Маргариты Левчук на свободе, передает BY_culture.

По предварительной информации телеграм-канала, их осудили за неподчинение сотрудникам милиции и присудили штраф, эквивалентный 4 тысячам долларов. Провластный телеграм-канал «Обратная сторона» пишет, что размер штрафа — 4 480 рублей.

О задержании родителей певица рассказала днем.

«Утром приехал автобус, соседку позвали понятой, от нее и узнала. При обыске ничего не нашли, но родителей вывели из дома в наручниках», — рассказала Левчук.