Силовики пришли с обыском в квартиру блогера Андрея Паука и его бывшей жены Ольги

Силовики пришли с обыском в квартиру блогера Андрея Паука и его бывшей жены и активистки Ольги Паук в поселке Октябрьский, сообщает «Радыё Свабода».

«Они там все ломают, разбили унитаз, буквально все громят», — рассказала Ольга Паук. По ее словам, соседи утром увидели синюю машину у дома, из которой вскоре вышли силовики и пошли в квартиру блогера и активистки.

Андрей Паук в своем фейсбуке написал, что силовики забрали их знакомого «в рамках уголовного дела из-за общения с нами».

Она предполагает, что обоснование для обыска — уголовное дело против Андрея Паука. Бывшие супруги опасаются, что дальше силовики придут к их родителям.

Андрей Паук — напарник оперной певицы Маргариты Левчук по сатирическому дуэту «Красная зелень». Также он ведет ютуб-канал «Рудабельская паказуха». В декабре 2021 года против блогера возбудили уголовные дела об оскорблении сотрудника минской прокуратуры (статья 369 УК) и разглашении сведений о частной жизни и персональных данных помощника прокурора (часть 3 статьи 203-1 УК).

Против Левчук в Беларуси тоже возбуждено уголовное дело — о надругательстве над государственным флагом (статья 370 УК).