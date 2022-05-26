Лукашенко сообщил о создании Южного оперативного командования

Александр Лукашенко анонсировал создание Южного оперативного командования во время совещания в Минобороны, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

«Военное давление будет на нас оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска НАТО, а также за счет поддержания и эскалации боевых действий в Украине. К сожалению, открылось новое направление, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимания», — рассказал он.

Лукашенко вспомнил, что министр обороны Виктор Хренин предлагал открыть еще одно оперативное командование на южном направлении в прошлом году.

«Время подтолкнуло нас к тому, что нам надо немедленно создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северно-западным будет и южное крыло», — заявил он.

Лукашенко добавил, что в Беларуси идет ротация вооруженных сил «на южных рубежах».

«Это условие военного времени. Но пока без войны. Я чувствую и информацию получаю, что ребята ведут себя достойно. Нам надо и планирование отрабатывать в этих условиях: если, не дай Бог, война, как действовать мы будем», — сказал он.