В Лиде следователи возбудили дело о хулиганстве против местного жителя, показавшего из окна машины оголенные ягодицы

В Лиде 21-летний местный житель показал из окна машины оголенные ягодицы — против него возбудили уголовное дело о хулиганстве (статья 339 УК), сообщает телеграм-канал УВД Гродненского облисполкома.

Лидчанин, «находясь в автомобиле в качестве пассажира, открыл раздвижную дверь, снял штаны и продемонстрировал прохожим свои ягодицы». Телеграм-канал пишет, что инцидент произошел поздно вечером, но не уточняет, в какой день это произошло. О случившимся в милицию сообщил бывший военный с женой.

Когда лидчанина задержали, он объяснил, что совершил такой поступок «насмотревшись тематического видео в тик-токе». Против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 339 УК).