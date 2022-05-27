Украинская православная церковь заявила о полной независимости от Русской православной церкви

Собор Украинской православной церкви выразил несогласие с позицией патриарха Русской православной церкви Кирилла и заявил о полной независимости от РПЦ, сообщила церковь на своем сайте.

УПЦ осуждает войну «как нарушение Божьей заповеди "Не убий!"» и выражает соболезнование всем пострадавшим от нее.

«Собор обращается к власти и власти Российской Федерации с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие», — говорится в заявлении УПЦ.

Ранее патриарх РПЦ Кирилл поддержал войну в Украине и сказал: «Мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение».