Против витеблянина возбудили дело о хулиганстве за то, что он показал пенис инспекторке по делам несовершеннолетних

Против 40-летнего витебского предпринимателя возбудили уголовное дело о хулиганстве (статья 339 УК) из-за того, что он показал пенис пришедшей к нему домой инспекторке по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Как утверждают в ведомстве, мужчина разозлился из-за визита сотрудницы ИДН, приехавшей к его семье, где воспитываются четверо детей и «постоянно возникают скандалы». Витеблянин матерился и попытался выгнать ее из дома, а когда это не получилось, снял с себя шорты.

«Поняв, что намерения представителей власти довести все положенные мероприятия до логического завершения, теперь уже фигурант уголовного дела стал демонстрировать им свои половые органы. Дефиле в неглиже предсказуемо завершилось появлением наряда», — пишет ведомство.