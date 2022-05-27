Министр обороны: Лукашенко поручил создать в Беларуси народное ополчение

Александр Лукашенко поручил создать в Беларуси народное ополчение, рассказал министр обороны Виктор Хренин агентству Sputnik.

«На вчерашнем совещании главнокомандующим поставлена задача, в том числе, создать у нас в стране и народное ополчение. Это вопрос, действительно мы видим, очень нужен. Самое главное, что у нас есть для этого и люди, и вооружения», — сказал Хренин.

По словам главы Минобороны, вопрос создания народного ополчения необходимо «обсудить с губернаторами» и «определить законодательно» — и тогда «количество защитников нашей родины увеличится в разы».

«Для нас это очень важно, тем более в нынешней обстановке, чтобы мы могли мирно, прежде всего, показывать, что не надо сунуться, потому что ответ, конечно, будет адекватный, если кто-то придет на нашу землю», — объяснил министр.