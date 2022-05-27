ГУБОП опубликовал видео обыска в квартире блогера Андрея Паука; в доме разрушили мебель и двери

ГУБОП опубликовал видео обыска в квартире блогера Андрея Паука в поселке Октябрьский, после которого в нем оказались сломаны двери и мебель. Сам блогер подтвердил «Медиазоне», что это действительно его квартира.



На видео, оформленном в духе телепередачи «Квартирный вопрос», видно, как силовики входят в квартиру и осматривают ее — в этот момент она еще цела. Затем следует монтажная склейка — в углу кадра появляется надпись «После обыска», и видна поврежденная мебель, двери и опрокинутые на пол предметы.

«Узнав о проведении обыска, экстремист Паук стал жалобно звонить в правоохранительные органы и просить их разобраться. Учитывая тот факт, что он и его кодла не признают действующий политический строй Республики Беларусь, предлагаем ему обратиться с жалобой к своей "президентке". Всем тем, кому не повезёт стать его собеседником, советуем отправлять именно к ней», — написано в посте ГУБОП.

26 мая силовики пришли с обыском в квартиру Паука и его бывшей жены и активистки Ольги Паук.

«Они там все ломают, разбили унитаз, буквально все громят», — рассказала Ольга Паук. По ее словам, соседи утром увидели синюю машину у дома, из которой вскоре вышли силовики и пошли в квартиру блогера и активистки.

«Все разбурено». Беларуские силовики демонстративно громят квартиры при обыске

Сам Паук в своем фейсбуке написал, что силовики забрали их знакомого «в рамках уголовного дела из-за общения с нами». Она предположили, что обоснование для обыска — уголовное дело против блогера. Бывшие супруги опасаются, что дальше силовики придут к их родителям.

Андрей Паук — напарник оперной певицы Маргариты Левчук по сатирическому дуэту «Красная зелень». Также он ведет ютуб-канал «Рудабельская паказуха». В декабре 2021 года против блогера возбудили уголовные дела об оскорблении сотрудника минской прокуратуры (статья 369 УК) и разглашении сведений о частной жизни и персональных данных помощника прокурора (часть 3 статьи 203-1 УК).