Лукашенко поручил разрешить гражданам Литвы и Латвии въезжать в Беларусь без ПЦР‑тестов

Александр Лукашенко во время совещания с представителями правительства и своей администрации поручил «снять все барьеры» для жителей Литвы и Латвии при въезде в Беларусь — в том числе ПЦР-тестирование, пишет госагентство «Белта».

Как уточняет агентство, во время совещания Лукашенко и чиновники обсуждали работу «в рамках продленного до конца текущего года права безвизового въезда и пребывания в Беларуси для граждан Литвы и Латвии».

15 мая Беларусь продлила безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии до конца 2022 года.

Изначально право безвизового въезда было введено с 15 апреля по 15 мая в связи с православными и католическими праздниками и «на фоне длительных коронавирусных ограничений».

«Практика "безвиза" продемонстрировала наличие значительного интереса у иностранных граждан к Беларуси», — говорили в ведомстве.

3 апреля Беларусь сняла ограничения на въезд и выезд через наземные границы. Они действовали в стране более года — с декабря 2020.