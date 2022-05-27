В Гомельской области суд приговорил украинца к 1 году колонии за призывы к забастовке на «Гомсельмаше»

Суд Ветковского района Гомельской области приговорил украинца Кирилла Петренко к 1 году колонии в условиях общего режима по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) за призывы к забастовке на предприятии «Гомсельмаш», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Согласно обвинению, Петренко был администратором телеграм-чата «Чат. Гомсельмаш за свабодную Беларусь!», который создал 13 августа 2020 года. В нем он, по версии обвинения, призывал к забастовке на предприятии, а также делал репосты из «деструктивных» телеграм-каналов.

Суд счел, что действия Петренко нарушили нормальную работу предприятия и признал его виновным в грубом нарушении порядка.