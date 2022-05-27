УЕФА решил не ставить команды из Беларуси и Украины друг против друга при жеребьевке

Исполнительный комитет УЕФА принял решение не ставить команды из Беларуси и Украины друг против друга при жеребьевке на своих турнирах, сообщается на сайте УЕФА.

Это решение организация приняла для «обеспечения бесперебойного проведения соревнований УЕФА», поскольку «безопасность команд, официальных лиц и других участников не может быть полностью гарантирована из-за наличия военного конфликта».

Исполнительный комитет УЕФА будет следить за ситуацией по мере ее развития и принимать дальнейшие решения по мере необходимости.

3 марта УЕФА обязала беларускую сборную и клубы, участвующие в турнирах организации, проводить домашние матчи на нейтральных стадионах. Зрителям запрещено присутствовать на матчах, в которых команды из Беларуси выступают в качестве хозяев.

УЕФА —это руководящий орган европейского футбола. В ее состав входят 55 национальных европейских ассоциаций.