Суд приговорил к 22 годам колонии Вячеслава Малейчука, обвиняемого в подготовке двух террактов

Минский областной суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима пинчанина Вячеслава Малейчука, обвиняемого в подготовке актов терроризма в военном городке в Печах Борисовского района и на улице Уборевича в Минске в 2021 году. Об этом пишет правозащитный центр «Вясна».

Суд признал Малейчука виновным в покушении на акт терроризма (статья 14 и части 1, 3 статьи 289 УК), приготовлению к его совершению повторно, сопряженном с убийством человека (статья 13 и часть 3 статьи 289 УК), незаконных действиях в отношении взрывчатых веществ (часть 3, 4 статьи 295 УК), незаконных действиях в отношении горючих веществ (часть 1 статьи 295-3 УК).

26 марта 2021 года ГУБОПиК отчитался о задержании Малейчука, который, по версии следствия, готовил два теракта по указанию BYPOL. МВД утверждало, что житель Пинского района «намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один — в Минске». Для этого он подготовил два самодельных взрывных устройства, одно заложил в мусорном баке возле детской площадки на улице Уборевича в Минске, второе — в Борисовском районе.

По версии МВД, мужчина «поддерживал связь» с инициативой BYPOL, от которой и получил указание совершить теракт «на территории органа внутренних дел или воинского формирования».

Задержанный с опухшим лицом и ссадинами на камеру сказал, что не знает имени человека, который давал ему это указание. По его словам, он просил, «чтобы на территории части второго взрыва не было», потому что осознавал, что пострадают люди.

Через 3 дня Генпрокуратура сообщила об уголовном деле о подготовке теракта против политиков Светланы Тихановской, Павла Латушко, активиста Антона Мотолько и представителей BYPOL. Всех их, как и Малейчука, внесли в список лиц, «причастных к террористической деятельности».

«Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта», — говорил генпрокурор Андрей Швед.