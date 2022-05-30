MAYDAY: избитый силовиками Артем Дубский вышел на свободу после 15 суток ареста

Бывший политзаключенный Артем Дубский, избитый, по его собственным словам, силовиками, вышел на свободу после 15 суток ареста. Это произошло 27 мая, пишет правозащитная волонтерская группа MAYDAY.

Правозащитники сообщали, что Дубского осудили за распространение экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП). По уточненной информации MAYDAY, его обвинили в неповиновении сотруднику милиции (статья 23. 4 КоАП).

«Сотрудник патрульно-постовой службы проходил мимо во внутреннем дворе КГБ, увидел там Дубского без наручников и телефоном в руках и подошел к нему с требованием показать мобильный телефон на наличие экстремистских материалов. На данное требование Дубский якобы отреагировал отказом, за что и получил 15 суток ареста», — пишут волонтеры.

Бывший политзаключенный Артем Дубский перестал выходить на связь 12 мая после того, как рассказал об избиении силовиками днем ранее и вызове в КГБ. Правозащитники сообщали, что Дубский приехал из Польши в Осиповичи, чтобы навестить свою семью. 11 мая он вместе с родными поехал в Минск, где на выходе из ТЦ «На Немиге» его задержали и избили «бойцы в масках».

«Когда выходили из здания, к нам подбежали шесть или семь бойцов в масках, вырвали из моих рук телефон, повалили на землю, избили, заковали в наручники и закинули в машину», — рассказывал Дубский изданию «Зеркало».

По информации MAYDAY, после его отвезли в КГБ и сообщили, что причиной задержания стало его «оценочное суждение о том, что гражданин Беларуси, находящийся в Польше — Сергей Васильев — является агентом КГБ РБ».

«С марта 2011 года по май 2019-го на постоянной основе я проживал в Польше. Примерно четыре года назад, в 2018-м, там же имел несчастье познакомиться с человеком, представившимся Сергеем Васильевым. Я написал заявление [польским правоохранителям] о том, что этот человек вероятно имеет какое-то отношение к белорусским спецслужбам: у меня были основания так полагать», — рассказывал сам Дубский.

Ему предложили остаться на «служебной квартире» на ночь, чтобы 12 мая он снова явился в КГБ на «оперативно-розыскные мероприятия». Когда Дубский отказался, сотрудники КГБ зачитали на камеру повестку о необходимости явки в качестве лица, в отношении которого проводятся оперативно-розыскные мероприятия. По дороге в Осиповичи после допроса, за ним следовала машина с тремя «людьми в масках», рассказывал бывший политзаключенный.

По утверждению знакомого Дубского, с которым говорило «Зеркало», 12 мая он не попал в Минск: около полудня его задержали в Осиповичах.

Артем Дубский был арестован в феврале 2009 года на белорусско-украинской границе по обвинению в нарушении отбывания наказания (статья 415 УК, исключена из действующего кодекса) по «делу четырнадцати», когда 14 активистов оппозиции были приговорены к ограничению и лишению свободы за участие в акциях протеста предпринимателей в январе 2008 года. Дубский должен был отбыть 2 года ограничения свободы в Осиповичах, где был прописан. В июле 2009 года Осиповичский суд приговорил Дубского к году колонии общего режима. Он вышел на свободу в мае 2010-го.