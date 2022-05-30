Активиста БСДП Ивана Саутина задержали и повторно поместили в СИЗО в Калининграде

Активиста Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Ивана Саутина, задержанного 28 мая, поместили в СИЗО в Калининграде, сообщает Московская Хельсинская группа.

«Гомельская Вясна» сообщала о задержании активиста 28 мая. Правозащитники писали, что днем ранее домой к Саутину «вломилась ФСБ». Перед задержанием Саутин записал видео и рассказал, что к нему «приехали полицейские в составе уголовного розыска».

По информации Московской Хельсинской группы, Саутина поместили в СИЗО «для исполнения решения о выдаче», вопреки предписаниям Европейского суда по правам человека, запретившего российским властям выдачу активиста в Беларусь.

28 апреля Саутина освободили из СИЗО в Калининграде под подписку о невыезде. Активист находился в СИЗО год, ожидая экстрадиции, писали его однопартийцы. По их информации, Саутин проходил по четырем статьям УК, в том числе по «терроризму». Конкретные номера статей не уточнялись. В БСДП утверждали, что три из четырех статей сняли в результате проверки российский стороной.

Адвокат Мария Бонцлер рассказывала изданию «Радыё Свабода», что активиста задержали на пограничном переходе при попытке въезда в Польшу. По информации правозащитников, прокуратура подала на Саутина в розыск, предъявив обвинение в клевете (статья 188 УК) и мошенничестве (часть 4 статьи 209 УК).

«Иван считает, что поводом для возбуждения уголовных дел стало его участие в качестве наблюдателя на президентских выборах 2020 года, где он зафиксировал фальсификацию результатов голосования и объявил о начатом независимом расследовании», — писала «Гомельская вясна».