В Петербурге силовики задержали беларуского психолога Андрея Русских

28 мая в Санкт-Петербурге силовики задержали беларуса Андрея Русских. Информация о задержании появилась в его аккаунте в Instagram, заметила «Віцебская вясна».

Коллега Русских рассказал «Медиазоне», что полиция задержала психолога «прямо с поезда» незадолго до их встречи. После задержания Русских смог позвонить коллеге и рассказать, что в Беларуси против него возбудили уголовное дело за комментарий «о происходящем в стране» и объявили в розыск.

По информации правозащитников, психолога поместили в СИЗО № 5 Санкт-Петербурга.

Андрей Русских — психолог, специализирущийся на тревожно-фобических расстройствах, автор книги «Навязчивые мысли, страхи и ВСД. Как вернуть полноценную жизнь» и онлайн-курса по работе с хронической тревогой, навязчивостями, неврозом и приступами паники.