Сотрудникам МЧС до 15 июня выдадут табельное оружие; их готовят к «действиям в особых условиях»

До 15 июня сотрудникам МЧС Беларуси выдадут табельное оружие, спасатели проходят подготовку для «действий в особых условиях», сообщил в эфире СТВ министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.

По его словам, это решение Лукашенко: «Первое — это внутренние проблемы — проблемы, связанные с массовыми беспорядками. Поэтому в интересах органов внутренних дел мы эту задачу будем решать. В случае вооруженного конфликта и агрессии в отношении нашей страны — в интересах Министерства обороны. Идет подготовка наших подразделений для работы по этим направлениям деятельности».

Он дополнил, что такую подготовку будут проходить и курсанты Университета гражданской защиты.

«Кроме того, поставлена задача произвести необходимое вооружение личного состава табельным оружием. До 15 июня мы получаем вооружение в Министерстве обороны и фактически будем готовы к выполнению задач, стоящих по предназначению в этом сегменте работы МЧС», — сказал Синявский.

Министр отметил, что такие задачи будут выполнять только при «особых условиях», а сами спасатели переживали, как будут выполнять «эту работу»: «Но когда они окунулись в процесс подготовки — все стало на свои места, все прекрасно понимают, почему, когда и при каких условиях мы будем заниматься этой работой».