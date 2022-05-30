Рабочая группа ООН признала неправомерным лишение свободы юриста Максима Знака

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям (WGAD) признала неправомерным лишение свободы юриста Максима Знака, сообщил юрист Дмитрий Лаевский.

Он уточнил, что защитники Знака подали жалобу в Рабочую группу 4 октября 2020 года, получили окончательный ответ в апреле 2022 года, а через месяц мнение WGAD отправили властям Беларуси.

«Это экспертиза самого высокого уровня. Решение Рабочей группы уже не будет оспариваться в международных органах», — написал Лаевский. Он уточнил, что у государства есть право оспорить факты и доводы из рассматриваемого дела, однако беларуские власти этого не сделали.

Рабочая группа пришла к выводу, что лишение свободы Максима Знака произошло в нарушение семи статей Всеобщей декларации прав человека и шести статей Международного пакта о гражданских и политических правах.

Также в ООН установили, что задержание Знака не имело правовых оснований и, среди прочего, основано на дискриминации по признаку его политических взглядов. «Рабочая группа указала, что обращение, которому подвергся Максим Знак, представляется актом возмездия за его активную деятельность и несовместимо с международно-правовыми обязательствами Беларуси», — рассказал Дмитрий Лаевский.

С учетом этих выводов эксперты ООН утверждают, что в отношении Максима Знака не должно было проводиться судебного разбирательства.

Рабочая группа постановила, что Максима Знака следует немедленно освободить и предоставить ему право на компенсацию. Эксперты запросили у правительства Беларуси информацию о мерах, принятых для исполнения решения Рабочей группы, в том числе о том, был ли освобожден Максим Знак и предоставлена ли ему компенсация.

«Решение Рабочей группы по произвольным задержаниям ООН основано на экспертной оценке обязательств Республики Беларусь, которые государство в любом случае должно выполнять, ратифицировав Международный пакт о гражданских и политических правах», — написал Дмитрий Лаевский.

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6 сентября 2021 года суд признал Колесникову и Знака виновными в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК) и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (статья 357 УК) и приговорил их к 11 и 10 годам колонии соответственно.

Весь Координационный совет следствие сочло «экстремистским формированием», настоящей целью создания которого была «координация протестной активности» и действий, направленных на захват власти и разжигание вражды в обществе.