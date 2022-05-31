Суд приговорил администраторку телеграм‑канала БСДП к 2 годам колонии по обвинению в грубом нарушении порядка

Суд Ленинского района Минска приговорил члена партии БСДП и администраторку ее телеграм-канала Людмилу Волкову к 2 годам колонии в условиях общего режима по обвинению в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает сама партия.

Кроме того, суд удовлетворил иск Минсктранса к Волковой на сумму в 152 тысячи рублей за «блокировку движения общественного транспорта». Как отмечает БСДП, следователи установили 10 эпизодов ее участия в послевыборных протестах в 2020 году.

Волкову задержали 19 января, когда она была на работе, после чего провели обыск в ее доме.

«После того, как телефон попал в руки правоохранителей, партийная символика была заменена на государственный герб, а все подписчики канала ТГ удалены», — сообщали в БСДП.