ОНТ показал фильм о «спецоперации» по возвращению беларуских дальнобойщиков из плена в Украине

Государственный телеканал ОНТ опубликовал фильм «Дороги домой», в котором рассказывается о «спецоперации» КГБ по возвращению беларуских дальнобойщиков в Беларусь из Украины, где они, как утверждается, находились в плену у теробороны, СБУ и полиции.

Об опыте пребывания в плену в фильме рассказывают водители Валерий Радченко, Сергей Сотников, Иван Левданский, Александр Буян, Виталий Яхимович, Иван Конончук, Владимир Симончик и Сергей Охримчук. В одной из переписок, которые, по утверждению телеканала, вели сотрудники КГБ, говорится о примерно 70 беларусах, которых необходимо вывезти из Украины. Сколько точно водителей при участии ведомства в итоге вернули на территорию Беларуси, в фильме не уточняется.

Как утверждает ОНТ, дальнобойщики могли находиться в плену месяцами. Практически все их имущество отбирали, а сами водители подвергались издевательствам, угрозам, избиениям, а кроме того им не давали полноценное питание. Также в фильме рассказывается, что СБУ пытками и угрозами заставила одного из водителей, Виталия Яхимовича, сняться в пропагандистском ролике.

Местами содержания пленных дальнобойщиков ОНТ указывает украинские Малин, Ужгород, Черновцы, Шостку, Полтаву, Харьков, Козелец, Кропивницкий, Чернигов, Киев и Одессу. Первые три при этом в сюжете называют худшими по условиям, созданным для пленных беларусов.

По утверждению телеканала, спецоперацию по освобождению плененных дальнобойщиков КГБ начал по распоряжению Александра Лукашенко.

Анонимный сотрудник ведомства в фильме рассказывает, что для проведения операции ведомство собрало группу из «наиболее профессиональных сотрудников в области агентурной работы, оперативной психологии, проведения технических и специальных мероприятий». В нее вошли также «лица с хорошими коммуникативными способностями, знающие саму кухню грузоперевозок, поведение людей в этой сфере».

По словам неназванного сотрудника КГБ, суть операции заключалась в создании подставной «волонтерской организации», которая занималась подбором украинцев, готовых за вознаграждение помогать в вывозе беларуских дальнобойщиков. Как объясняет силовик, на тот момент в Украине уже существовало много подобных волонтерских организаций, потому созданная КГБ структура не вызывала подозрений. После проведения операции она «прекратила свое существование».

Для вывоза беларусов, утверждается в фильме, ведомство вовлекало и украинских силовиков, в том числе из СБУ. Для этого им предлагали деньги, использовали «личную заинтересованность» и «компрометирующие материалы». Основной проблемой при вывозе водителей оказалась необходимость внести их имена в базы данных СБУ для беспрепятственного проезда через блокпосты. Для этого в КГБ задействовали одного из сотрудников украинской спецслужбы, а в качестве «благодарности за помощь» КГБ помог вывезти его родственников из Украины.

В фильме рассказывается также о гибели двух беларуских дальнобойщиков в районе Коростеня: «Украинские власти заявили, что водители попали под обстрел, получили ожоги, несовместимые с жизнью». При этом, как утверждает телеканал, проведенная по возвращении их останков в Беларусь экспертиза показала, что у одного из тел уже после смерти была отпилена часть тазобедренной кости.

«Хотели скрыть ранение? Или еще что? Возможно, наши водители подверглись пыткам. Ответов здесь пока нет», — комментирует диктор.

7 апреля Александр Лукашенко на заседании Совбеза рассказал о проведении «спецоперации» по возвращению беларуских дальнобойщиков из Украины.

«Арестовали там наших полторы тысячи, или сколько, вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы будем вынуждены провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели, и всех наших людей освободили», — сказал он.

31 мая Лукашенко наградил сотрудников КГБ, участвовавших в этой операции.