МВД признало телеграм‑каналы «Черная книга Беларуси» и «Каратели Беларуси» «экстремистскими формированиями»

МВД признало телеграм-каналы по деанонимизации силовиков «Черная книга Беларуси» и «Каратели Беларуси» «экстремистскими формированиями», следует из перечня, опубликованного на сайте ведомства.

Кроме того, в список попали сторонние телеграм-каналы: «Каратели Беларуси ByDeanon», «ByDeanon», «ВСЕ НАРУШЕНИЯ!», «Дзiкае паляванне», «Чёрная книга Беларуси», «ЧКБ Брест и область», «ЧКБ Витебск и область», «ЧКБ Гомель и область», «ЧКБ Гродно и область», «ЧКБ Могилёв и область», а также чаты «Чат группы Каратели», «Партизаны», «ВСЕ НАРУШЕНИЯ! Chat», «Дзiкае паляванне Chat» и канал «Дзiкае паляванне» на ютубе.

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны уже более двух десятков объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», издание «Радыё Свабода», телеграм-канал «Беларусь головного мозга», несколько анархистских интернет-ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.

13 октября 2021 года в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.