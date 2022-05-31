«Зеркало» и «Позiрк»: жители Хотимска рассказали о стрельбе по дому председателя местного райисполкома

Жители Хотимска сообщили, что неизвестный стрелял по дому председателя местного райисполкома Михаила Куксенкова, пишут издания «Зеркало» и «Позiрк».

По утверждению читателей «Зеркала», это произошло несколько недель назад. Один из источников сообщил, что «видел возле дома председателя много милицейских машин, как из местного РОВД, так и из области, а также микроавтобус Следственного комитета».

«В доме были повреждены стекла. По словам соседей, стреляли из неизвестного вида оружия в стекло. Был ли председатель дома или кто-то из его близких — людям неизвестно», — сказал он.

По словам источника, в основном председатели Хотимского райисполкома назначаются из других районов и им предоставляется служебный дом, который находится далеко от центра. Поэтому они мало общаются с соседями и о них сложно получить достоверную информацию.

По словам еще одного источника «Зеркала», обстрел дома произошел около полуночи.

«Что конкретно произошло — неизвестно. Но вроде бы стреляли несколько раз, стекла не высыпались, остались отверстия. Камер в городе мало, но неподалеку от дома председателя одна была. Вроде бы даже задержали двух человек. Сначала одного, потом — второго. Одного из них потом отпустили», — рассказал читатель издания.

Еще один местный житель сообщил изданию «Позiрк», что стрелявший мужчина сумел скрыться после случившегося. Сама стрельба произошла на прошлой неделе, а причиной ее стал конфликт: «Якобы Куксенков предлагал жене [предполагаемого стрелка] работу в райисполкоме взамен на интимные услуги».

«Супруга рассказала все мужу, который, вернувшись с заработков в России, не застал женщину дома и отправился к дому чиновника», — рассказал источник «Позiрка».

По его словам, утром за чиновником приехал водитель, а тот в это время убирал осколки стекол, которыми были усыпаны первый и второй этаж дома.

Зампредседателя Хотимского райисполкома Николай Хучев на вопрос «Зеркала» о стрельбе по дому Куксенкова ответил, что «никто по председателю не стрелял», а рассказы об этом назвал слухами.

На запрос в Хотимский РОВД «Зеркалу» ответили, что в райотделе не могут предоставить такие данные.