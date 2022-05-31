Чемпионка Беларуси по стрельбе из лука Карина Козловская рассказала об увольнении из сборной, угрозах и выезде из Беларуси

Чемпионка Беларуси по стрельбе из лука Карина Козловская сообщила о своем увольнении из национальной команды и выезде из Беларуси. Пост об этом спортсменка опубликовала в своем инстаграме.

По словам Козловской, с 2020 года она «находилась в постоянном стрессе» из-за «Олимпийских игр, пандемии, выборов, и после политических репрессий, которые продолжаются в стране до сих пор», а также войны в Украине.

«Ради спорта я молчала, терпела унижение, угрозы, запугивания. Лишалась всё большего количества прав, обрастала правилами и контролем, теряя всё доверие к окружающим меня людям, а они ко мне. Все дошло до точки невозврата и мною было принято решение уехать из страны», — написала спортсменка.

Сейчас, по ее словам, она находится на свободе и в безопасности.

В феврале 2020 года Козловская выиграла чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. В 2021 году ее команда заняла четвертое место на Олимпийских играх в Токио.