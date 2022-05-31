Суд в Могилеве оштрафовал оккультистов из «Волшебных войск специального назначения Руси» за хоровод на берегу Днепра

Суд в Могилеве оштрафовал 20 участников хоровода на берегу Днепра, организованного членами российской оккультной организации «Волшебные войска специального назначения Руси», на 320 рублей, сообщает «Гомельская Вясна».

По какой статье судили участников хоровода пока неизвестно, сказали «Медиазоне» правозащитники.

Как отмечает издание «Флагшток», за мероприятием, проходившим 28 мая, наблюдал отряд ОМОНа и заместитель начальника охраны правопорядка и профилактики Октябрьского РОВД Могилева Артур Болошников. Милиционеры предупредили собравшихся, что считают акцию незаконной, однако дали 30 минут для исполнения обряда. Затем участников хоровода поместили в автозак.

При этом такой же обряд члены оккультной организации проводили 2 апреля в Гомеле, и тогда силовики не стали задерживать их.

Члены «Волшебного Войска Руси» — неоязычники и оккультисты, которые, судя по сайту движения, регулярно проводят обряд «боевого пляса» в разных городах России.

