Генпрокуратура направила в суд дело против сотрудника агентства по госрегистрации, обвиняемому в «сливе» данных о силовиках

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело против 35-летнего сотрудника минского городского агентства по госрегистрации и земельному кадастру, обвиняемого в «сливе» данных о силовиках «деструктивным» телеграм-каналам, сообщает пресс-служба ведомства.

Минчанину вменяют пособничество в разжигании вражды и розни (часть 6 статьи 16 УК), незаконные действия в отношении персональных данных (часть 1 и часть 2 статьи 203-1 УК), неправомерное завладение компьютерной информацией (статья 352 УК) и превышение служебных полномочий (часть 3 статьи 426 УК).

Согласно материалам дела, минчанин, пользуясь служебным положением, с августа 2020 года по июнь 2021 года передавал администраторам «деструктивных» телеграм-каналов сведения о частной жизни и персональные данные (включая информацию о недвижимости) не менее 17 должностных лиц, в том числе судей, работников прокуратуры, сотрудников Следственного комитета и МВД. Кроме того, считает следствие, он «оказывал злоумышленникам консультативную помощь по различным вопросам».

Из-за действий минчанина, пишет Генпрокуратура, некоторым из потерпевших поступали угрозы насилием и повреждением имущества.