«Волковыск.by»: в Волковыске во время уличной драки от удара ножом погиб 28‑летний местный житель; подозреваемый в розыске

В Волковыске в результате драки во дворе дома на улице Панковой, 13, от ножевого ранения погиб 28-летний местный житель Виталий Грещик, сообщает сайт «Волковыск.by» со ссылкой на ориентировку местного РОВД.

Как пишет сайт, драка произошла в воскресенье, а предполагаемый убийца Грещика, 30-летний Руслан Кузнецов, находится в розыске.

К сообщению издания прилагается видео, на котором видно как мужчина с обнаженным торсом избивает палкой двух других мужчин, неподвижно лежащих на траве. Женщина за кадром кричит и требует, чтобы он прекратил это делать. Вскоре мужчина с палкой уходит, и девушка с камерой подходит к одному из лежащих, замечая, что у него слабый пульс, но он «вроде бы дышит».

Как пишет «Волковыск.by» второй мужчина, которого били палкой, «тоже получил тяжелые травмы». Что стало причиной конфликта — неизвестно.