В Минске по делу о протестах 2020 года милиция задержала тиктокершу, записывавшую антивоенные ролики

В Минске ГУБОП задержал за участие в митингах в 2020 году 23-летнюю повара минского кафе Underdog, которая записывала в том числе антивоенные тиктоки. Ведомство сообщило об этом в своем телеграм-канале.

«Ещё один поварёнок занялся не своим профильным делом, как итог — сама же навлекла на себя беду, возбуждено уголовное дело по статье 342 УК Белоруссии. Задержанная из той категории заблудших, у которых 9 августа всё было спонтанно и протесты ж были мирные», — пишет канал ГУБОПа.

На смонтированном видео, прикрепленном к посту, девушка рассказывает, что «в 2020 году участвовала в несанкционированных митингах с перекрытием дороги», вела аккаунт в тиктоке «в поддержку Украины» и с «оскорбительными высказываниями в адрес высших должностных лиц».

«Медиазона» отыскала аккаунты задержанной девушки в соцсетях. Ее зовут Мария Ващилова. Она вела аккаунт в тиктоке с ником mashutakrasotka. На момент написания новости на него подписаны более 600 человек. В инстаграме девушка рассказывала, что в марте 2021 года отбывала 25 суток ареста за неповиновение милиции (статья 24.3 КоАП) и повторное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (часть 3 статьи 24.23 КоАП). В телеграм-канале «Списки Окрестина» сохранилась информация об аресте девушки с таким же именем и фамилией.

В последнее время силовики все чаще задерживают пользователей тиктока. В начале мая за антивоенные видео и участие в протестах задержали другую тикток-блогерку. Примерно в то же время задержали и таксиста, который записывал тиктоки о забастовке водителей. В конце апреля ГУБОП отчитался о задержании троих студенток за тиктоки с цитатой Лукашенко о «нападении на Беларусь», однако «принял решение не ломать им судьбы и оставить на свободе».