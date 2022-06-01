Суд приговорил к 4,5 годам колонии активиста, который помогал эвакуироваться в Литву беларусам, преследуемым по политике

Суд Щучинского района приговорил 30-летнего Евгения Буйницкого к 4,5 годам колонии усиленного режима и штрафу в размере 110 базовых величин за незаконное пересечение госграницы, совершенное организованной группой (часть 3 статьи 371 УК). Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

По утверждению правозащитников, Буйницкий помогал эвакуироваться из Беларуси людям, преследуемым по политическим мотивам. Согласно обвинению, передает «Вясна», Евгений Буйницкий подвозил людей в приграничную зону с Литвой. Другие подробности дела правозащитники не уточняют.

Обвиняемого Буйницкого задержали 5 августа 2021 года. Спустя месяц Следственный комитет отчитался о задержании группы лиц, которые как минимум последние восемь месяцев помогали беларусам нелегально перебраться в Литву, а также возбудил уголовное дело. Ведомство утверждало, что «одним из организаторов и руководителей преступной группы» является живущая в Литве беларуска Наталья Колегова — глава организации «Дапамога».