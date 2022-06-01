Минздрав: у пострадавшего от пожара в Шкловском РОВД 76% ожогов тела; он в крайне тяжелом состоянии

️Состояние пациента, попавшего в Шкловскую центральную районную больницу после пожара в Шкловском РОВД, крайне тяжелое, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Сегодня в больнице проведен консилиум ведущих комбустиологов страны и больницы, с участием министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. У пациента диагностировано 76% ожогов кожных покровов общей поверхности тела, термоингаляционная травма», — сообщило ведомство.

Как пишет Минздрав, пациенту выполнили экстренную некротомию и готовят к транспортировке в Республиканский ожоговый центр.

Днем Следственный комитет сообщил, что 31 мая в одном из рабочих кабинетов РОВД, где находились сотрудник милиции и доставленный туда для разбирательства могилевчанин, загорелось изъятое имущество, что привело к пожару в помещении. В результате мужчина погиб, а милиционера госпитализировали.

По информации источников издания «Зеркало», вызванный на допрос мужчина при помощи бензина поджег себя вместе с 27-летним следователем Дмитрием Ходоренко.