Посол Украины: Беларусь «взяла в заложники украинских водителей», чтобы обменять их на своих дальнобойщиков

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим прокомментировал фильм ОНТ о «спецоперации» КГБ по вывозу беларуских дальнобойщиков из Украины и рассказал, что Беларусь «фактически взяла в заложники украинских водителей», чтобы обменять их на беларусов. Свой пост он опубликовал в фейсбуке.

По словам Кизима, «непонятно, почему КГБ приписывает себе все "успехи"» — по его мнению, беларуские дипломаты «сделали не меньше», чтобы вернуть беларусов на родину, в том числе при помощи посольства Украины.

«Да, действительно, были трудности, особенно с водителями в Малине, и там были "нервы". Но по другим группам и людям велась работа и их никто особенно не собирался держать. Но "на войне, как на войне". Каждое ведомство имеет свой "интерес" и все, что связано с вопросами безопасности, во время войны становиться главным. Это конечно же затягивало процесс», — написал Кизим.

По словам Кизима, украинский консул контактировал с родственниками беларуских водителей, оказавшихся в Черновцах, а также с представителями минтранса.

«А когда, вывозили тела двух погибших от ракетного удара (понятно откуда прилетела ракета) белорусов в Коростене, то этим занимались не только украинские и белорусские консулы и представители минтранса, но и польские коллеги. О КГБ здесь вообще речь не шла. Если не считать, что после возвращения волонтеры, которые привезли тела в Мозырь, тут же были вызваны "для дачи показаний"», — рассказал посол Украины.

По словам Кизима, «суть "операции"» КГБ, об успешном проведении которой заявлял Лукашенко 7 апреля, заключалась в ином. Когда украинские представители автоперевозчиков вели переговоры с российскими коллегами о взаимном обмене водителей, они договорились, что местом обмена будет пограничный переход в Бресте. По плану, автобус с украинцами приедет туда через Беларусь, а с российскими из Украины — через Польшу.

«И тут началась "спецоперация". Когда россияне пересекли границу и оказались в Беларуси, белорусские пограничники не выпустили украинских и поставили условие, что выпустят их только в "обмен на своих". Поселили их в отдельно стоящем вагоне и выставили вокруг охрану. То есть фактически взяли в заложники украинских водителей», — пояснил Кизим.

В результате все завершилось благополучно, написал посол, но КГБ на такой исход никак не повлияло — «это все равно случилось бы».

31 мая государственный телеканал ОНТ опубликовал фильм «Дороги домой», в котором рассказывается о «спецоперации» КГБ по возвращению беларуских дальнобойщиков в Беларусь из Украины. Там они, как утверждалось в фильме, находились в плену у теробороны, СБУ и полиции и подвергались угрозам, пыткам и издевательствам.

Основными местами содержания пленных дальнобойщиков ОНТ указывает украинские Малин, Ужгород, Черновцы, Шостку, Полтаву, Харьков, Козелец, Кропивницкий, Чернигов, Киев и Одессу. Первые три при этом в сюжете называют худшими по условиям, созданным для пленных.

По утверждению ОНТ, суть операции КГБ заключалась в создании подставной «волонтерской организации», которая занималась подбором украинцев, готовых за вознаграждение помогать в вывозе беларуских дальнобойщиков. При этом для возвращения дальнобойщиков КГБ использовало в том числе подкуп и шантаж украинских силовиков.