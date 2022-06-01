«Вясна»: участник забастовки «Нафтана» Владимир Крысенок найден повешенным дома спустя неделю после задержания

Работник и участник забастовки на предприятии «Нафтан» Владимир Крысенок найден повешенным дома спустя неделю после задержания, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняют правозащитники, тело Крысенка обнаружили 30 мая, а сегодня похоронили. Осенью 2020 года он принимал участие в забастовке на предприятии, а в 2021 году был кандидатом на должность главы независимого профсоюза «Нафтан».

24 мая, пишут правозащитники, Крысенка задержали силовики — вероятно, сотрудники ГУБОПиК. Через 72 часа его отпустили под подписку о невыезде.

По мнению знакомых Крысенка, причиной задержания могло послужить видео, на котором видна одна из установок предприятия в «плачевном» состоянии — на ней когда-то работал и сам Крысенок. Как пишут правозащитники, силовики также угрожали работнику «Нафтана» 12 годами лишения свободы.