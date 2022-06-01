«Зеркало» и «Наша Нiва»: задержаны несколько врачей‑ортопедов из РНПЦ травматологии и ортопедии и центра «Мерси»

Днем силовики задержали врачей 1-го отделения РНПЦ травматологии и ортопедии Андрея Самусева и Олега Трофимова, сообщает «Зеркало». По информации издания «Наша Нiва», задержаны также глава отделения Тимофей Талако и доктор Эдуард Веевник из частного медцентра «Мерси».

На вопрос «Зеркала» о местонахождении Самусева и Трофимова в РНПЦ ответили, что сегодня их нет на рабочем месте, и лучше позвонить в центр «завтра-послезавтра». Знакомые с ситуацией источники сообщили «Нашай Нiве», что 1-ое отделение «в результате закрыто».

18 апреля КГБ раскрыл детали «дела ортопедов», по которому силовики задержали 40 человек: 35 работников медучреждений и пять представителей коммерческих структур. Их обвиняют в получении взятки (части 1, 2, 3 статьи 430 УК), даче взятки (часть 1 статьи 431 УК) и незаконном денежном вознаграждении (часть 1 статьи 433 УК).

По данным КГБ, врачи и руководители медучреждений получали взятки за то, что, «действуя в интересах иностранных коммерческих организаций и используя свое служебное положение», предлагали пациентам купить иностранные эндопротезы конкретных фирм.

28 апреля издание «Зеркало» сообщало, что как минимум восемь задержанных по «делу ортопедов» вышли из СИЗО под подписку о невыезде и неразглашении, а некоторые из них вернулись на рабочие места.