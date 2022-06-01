СК: в Шкловском РОВД от пожара погиб могилевчанин и пострадал милиционер; «Зеркало»: задержанный поджег себя и силовика

Следственный комитет проводит проверку в связи с пожаром в Шкловском РОВД, в результате которого погиб доставленный туда для разбирательства могилевчанин, а один из сотрудников милиции был госпитализирован, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следователей, днем 31 мая в одном из рабочих кабинетов РОВД, где находились сотрудник милиции и могилевчанин, загорелось изъятое имущество, что привело к пожару в помещении. В результате мужчина погиб, милиционера госпитализировали.

Как уточняет ведомство, могилевчанина доставляли в РОВД в связи с сообщением о краже бензопил.

Издание «Зеркало» со ссылкой на три не связанных друг с другом источника сообщает, что вызванный на допрос мужчина поджег себя вместе с силовиком.

«Город обсуждает, очевидцы рассказывают, что мужчину вызвали на допрос, и он поджег себя и следователя. В кабинете был пожар, остались следы на здании. Знакомый видел обожженные вещи и кучу зевак возле РОВД», — написал изданию сотрудник одного из шкловских предприятий.

По его словам, следователь получил ожоги 90% тела и находится в районной больнице. Сотрудники шкловской ЦРБ подтвердили «Зеркалу», что туда поступил милиционер 1995 года рождения с таким же процентом ожогов тела.

«Он в реанимации, а тот, кто устроил поджог, вроде как, умер», — рассказали журналистам в больнице.

О том, что устроивший поджог мужчина погиб, говорил и еще один собеседник «Зеркала». По его словам, он пронес в здание бензин. Больше о нем на данный момент ничего неизвестно.

По информации издания, пострадавшего следователя зовут Дмитрий Ходоренко, ему 27 лет. «Зеркало» ссылается на статью районной газеты «Ударны фронт» от 2018 года, в которой упоминался Ходоренко. В статье он рассказывал, что устроился в райотдел в августе 2017 года, куда пришел после института МВД: «Можно сказать, исполнил детскую мечту».

Спустя пять месяцев, пишет «Зеркало», в октябре 2018 года, на праздновании юбилея Уголовного розыска Беларуси Ходоренко вручили грамоту УВД Могилевского облисполкома. На этот момент он был в звании старшего лейтенанта милиции. Осенью 2020 он тоже получил грамоту от начальника УВД.

По словам собеседников издания, в помещении во время пожара мог находиться еще один сотрудник милиции, однако он не пострадал.