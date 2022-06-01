Оршанца Андрея Русских отправили в СИЗО в России; его хотят судить в Беларуси за оскорбление Лукашенко и «разжигание вражды»

Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО 43-летнего психолога из Орши Андрея Русских, обвиняемого в Беларуси по делу об оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и разжигании социальной вражды (часть 1 статьи 130 УК), сообщает Русская служба «Би-Би-Си».

В решении суда указано, что Русских объявили в межгосударственный розыск за несколько сообщений в соцсетях. По версии следствия, в мае 2021 года он разместил в протестном чате «Орша 97%» и группе «N-чат» комментарии к фотографиям с оскорблениями в адрес Лукашенко. Еще один комментарий следователи расценили как разжигание социальной вражды.

Прокуратура в России сочла, что вменяемые беларусу статьи соответствуют статье о публичном оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ) и возбуждении ненависти и вражды (часть 2 статьи 282 УК РФ).

Как пишет «Би-Би-Си», адвокат убеждала суд не заключать подзащитного в СИЗО, поскольку он не скрывался, не знал, что он находится в розыске и неоднократно пересекал границу России и Беларуси. В Петербурге у него есть девушка, у которой он мог бы находиться на время экстрадиционной проверки.

Несмотря на эти доводы, суд решил, что Русских может скрыться, и отправил его в СИЗО до 6 июля. По закону его могут содержать в изоляторе в течение 1 года до экстрадиции.

Коллега Русских рассказывал «Медиазоне», что полиция задержала психолога «прямо с поезда» незадолго до их встречи. После задержания Русских смог позвонить коллеге и рассказать, что в Беларуси против него возбудили уголовное дело за комментарий «о происходящем в стране» и объявили в розыск.

Андрей Русских — психолог, специализирущийся на тревожно-фобических расстройствах, автор книги «Навязчивые мысли, страхи и ВСД. Как вернуть полноценную жизнь» и онлайн-курса по работе с хронической тревогой, навязчивостями, неврозом и приступами паники.